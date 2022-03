Samuel L. Jackson cree que los Premios Oscar deberían reconocer a las películas populares como Spider-Man: No Way Home

Durante 2018 se generó toda una polémica cuando Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas intentó sumar una nueva categoría para reconocer a las películas populares en los Premios Oscar. Pero aunque en ese entonces aquella propuesta fue criticada y recién este año la organización detrás del evento trató de reformular el concepto con una votación en redes sociales, Samuel L. Jackson siente que esa era una buena idea.

Recientemente Jackson conversó con The Times sobre los Premios Oscar y no dudó en expresar su frustración por no tener una estatuilla pese a su amplia filmografía. Tengan en cuenta que Jackson solo ha sido nominado una vez en la categoría de Mejor Actor, pero ni siquiera gracias a su trabajo en Pulp Fiction se quedó con el codiciado galardón.

“Debería haber ganado ese”, dijo Jackson sobre su nominación por Pulp Fiction antes de lamentar que ni siquiera lo consideraran por Jungle Fever y la Academia nominara a dos actores de la película Bugsy en su lugar. “Mi esposa y yo fuimos a ver a Bugsy ¡Maldita sea! ¿Ellos fueron nominados y yo no? Supongo que los negros suelen ganar por hacer cosas despreciables en la pantalla. Como Denzel (Washington) por ser un policía horrible en Training Day. ¿Todas las cosas geniales que hizo en papeles inspiradores como Malcolm X? No, se lo daremos a este hijo de puta. Así que tal vez debería haber ganado uno. Pero los Oscar no mueven la coma en tu cheque, se trata de llevar traseros a los asientos y he hecho un buen trabajo en eso”.

En ese sentido, Jackson inevitablemente entró en el terreno del reconocimiento a las películas populares y no dudó en afirmar que aquellas cintas que simplemente tienen un buen desempeño en taquilla deberían ser premiadas en los Oscar.

“Deberían tener un Oscar a la película más popular porque de eso se trata el negocio”, señaló Jackson.

A lo largo de su carrera Jackson ha participado en varias películas que podrían entrar en esa categoría, pero sin duda su papel más reconocido en el terreno de los blockbusters es el de Nick Fury en la franquicia de Marvel Studios. Así, cuando desde The Times le preguntaron directamente sobre si Spider-Man: No Way Home merecía una nominación o un Oscar el actor dijo: “¡Ellos deberían (darle un Oscar)! Hizo lo que siempre hicieron las películas: llevó a la gente a una gran sala oscura”.

Este año Jackson recibirá un Oscar honorario en la antesala de la esperada ceremonia anual, pero aunque prometió que aceptará ese reconocimiento de buena manera, el actor también planteó que esta aburrido del elitismo que existe en la industria del cine.

“Todas las películas son válidas”, sentenció Jackson. “Algunos van al cine a emocionarse mucho. A algunos les gustan los superhéroes. Si alguien tiene más traseros en los asientos, solo significa que su audiencia no es muy amplia. Hay personas que han tenido carreras exitosas pero nadie puede recitar una línea de sus papeles. Soy el tipo que dice mierda que está en una camiseta”.