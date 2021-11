Sancionan a congresista estadounidense tras compartir un video alterado del opening de Attack on Titan

Para los fanáticos de Attack on Titan en primer opening del anime basado en el manga de Hajime Isayama es sinónimo de un pegajoso tema y el inicio de la cautivante historia de Eren Yeager y los titanes. Pero probablemente de ahora en adelante ese tema no evocará nada bueno para el político estadounidense Paul A. Gosar.

A mediados de septiembre Gosar, un congresista republicano de extrema derecha, decidió compartir nada más ni nada menos que una versión alterada del opening de Attack on Titan donde aparecía matando a un titan con el rostro de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y atacando al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Este video habría sido realizado por el equipo de Gosar y, además de incluir los mencionados actos de violencia contra otros políticos estadounidenses, presentaba imágenes reales de inmigrantes y guardias fronterizos de Estados Unidos junto a palabras como “drogas”, “crimen”, “pobreza”, “dinero”, “asesinato”, “pandillas”, “violencia” y “tráfico”, según reporta The Washington Post.

Inicialmente el video generó críticas por parte de Ocasio-Cortez y otros políticos, sin embargo, esto no quedó solo en reproches y durante esta semana la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para censurar a Gosar.

La censura es la medida más dura que la Cámara de Representantes de Estados Unidos puede tomar contra uno de sus miembros antes de la expulsión y en el caso de Gosar además se dio de la mano de su salida de dos comités: el Comité de Supervisión y Reforma, y el Comité de Recursos Naturales.

“¿Qué es tan difícil de decir que esto está mal?”, señaló Ocasio-Cortez durante la votación que concluyó con 223 votos a favor de la sanción contra Gosar (vía The New York Times). “Esto no se trata de mí. No se trata del Representante Gosar. Se trata de lo que estamos dispuestos a aceptar”.

El polémico video compartido por Gosar ya no está disponible en Twitter, sin embargo, el congresista representante de Arizona no se mostró arrepentido por su contenido. “No hay otra amenaza en la caricatura que no sea la amenaza de la inmigración”, dijo Gosar durante la sesión de Cámara reiterando el mensaje anti-imaginación del cuestionado video.

Pero obviamente esa excusa no bastó y Gosar terminó por convertirse en el primer congresista censurado desde 2010. Todo mientras aunque esta situación no está vinculada directamente al contenido oficial del Attack on Titan, el uso político de uno de sus openings ciertamente contribuye a engrosar las polémicas que recientemente ha enfrentado esta historia.