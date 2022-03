Scarlet Witch es el foco de una nueva imagen de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness

Aunque hasta el momento no se han revelado nuevos adelantos de la película, por cortesía de la revista Empire siguen apareciendo nuevos vistazos a Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Así, después de que durante el fin de semana se revelaran un par de fotos centradas en Stephen Strange, ahora aquella publicación dio a conocer una imagen de nada más ni nada menos que Scarlet Witch.

Como podrán observar en esta foto, Wanda Maximoff está con su atuendo de superhéroe y aparentemente estaría en el mismo contexto de su comentada confrontación con Strange en el segundo tráiler de la próxima película del MCU.

Pero aunque por ahora no hay muchos detalles oficiales sobre esa secuencia y lo que sucederá con Wanda en Multiverse Of Madness, desde Marvel Studios tantean que la película podría responder a la interrogante sobre si Maximoff es más poderosa que Doctor Strange. Todo mientras también seguirá la trama del Darkhold que arrancó en WandaVision.

“No sé quién es más poderoso que Wanda. Conocer a Wanda Maximoff al final de Endgame habría sido mucho para Strange. ¿Quién sale victorioso como el ser más poderoso del universo? Tal vez lo descubramos al final de la película”, comentó el productor Richie Palmer. “La locura tiene muchas definiciones diferentes. Es enloquecedor para Doctor Strange tener que ver al amor de su vida casarse con otra persona. Y es enloquecedor para Wanda que le hayan dicho: ‘Hay un libro, y hay un capítulo sobre ti en ese libro que debes leer, y secretos que no sabes sobre ti”.

Doctor Strange In The Multiverse Of Madness fue dirigida por Sam Raimi y se estrenará en mayo.