Scott Snyder promete que Robin King será más aterrador que el Batman Que Ríe

Esta semana se lanzó el primer número de Dark Nights: Death Metal, el nuevo gran evento de los cómics de DC que se define como una “Anti-Crisis”.

Dark Nights: Death Metal está a cargo del equipo creativo compuesto por Scott Snyder y Greg Capullo, y tal como el evento anterior que fue comandado por el guionista y el dibujante, Dark Nights: Metal, pretende presentar a varios personajes nuevos salidos directamente del Multiverso Oscuro.

En ese sentido, mientras muchos todavía están particularmente intrigados por la historia del Batman T-Rex, Snyder asegura que el evento presentará a un personaje aterrador que incluso sería más amenazante que el propio Batman Que Ríe.

Se trata de Robin King, uno de los secuaces de ese Bruce Wayne corrompido que la lleva años amenazando a los héroes del universo principal de los cómics de DC.

Por ahora no hay muchos detalles respecto a Robin King y toda su historia recién será abordada en Dark Nights: Death Metal Legends of the Dark Knights, un one-shot que saldrá en agosto. Pero en conversación con CBR Snyder quiso recalcar que este nuevo personaje será una de sus creaciones más terroríficas.

“El Batman Que Ríe es aterrador para mí porque es un Bruce Wayne que alguna vez fue bueno pero ahora es totalmente malo y el horror de que esa transición sea tan final y mortal es lo que lo hace tan aterrador”, dijo Snyder. “Él es Batman que se volvió malvado en la cima de su carrera”.

“Robin King es malvado de la misma forma que el Batman Que Ríe, pero es casi más aterrador para mí porque siempre fue así; nunca ha sido otra cosa”, explicó el escritor. “Cuando era niño, todo lo que hizo fue pensar en formas de matar a sus héroes ... ¡y esperen a ver su cinturón!”

Mientras todavía no conocemos todos los detalles sobre la historia Robin King, Snyder adelantó cómo será una de las escenas que pavimentará la presentación del personaje

“Los paneles muestran al groblin (Robin goblin) susurrando algo al Batman Que Ríe. Un primer plano extremo le permite al lector saber que lo que se dice deja una sonrisa aterradora en la boca del villano”, cuenta Snyder. “El Batman Que Ríe finaliza su interacción colocando una mano en el hombro del groblin, con el panel final colocando la sombra de Batman Who Laugh en el fondo del sonriente Robin King”.

El momento anticipado por Snyder será parte de Dark Nights: Death Metal #2 y puedes ver un adelanto a continuación:

Dark Nights: Death Metal #2 será lanzado en julio.