Scream 6 estaría ambientada en Nueva York

Siguen surgiendo reportes en torno a Scream 6. Días después de que se confirmara que Neve Campbell no regresará como Sidney Prescott en la película, una nuevo reporte pretende entregarnos nuevos detalles sobre la producción dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (Scream, Ready or Not).

Concretamente desde el portal Bloody Disgusting señalan que Scream 6 ya se está filmando en la ciudad de Vancouver en Canadá. No obstante, aquella no será la locación que se presentará en la película, sino que la nueva Scream mostrará a Ghostface aterrorizando a sus víctimas en Nueva York.

Scream 6 contará con el mismo equipo creativo de la película de 2022 y su elenco contemplará a Courteney Cox como Gale Weathers además de Hayden Panettiere como Kirby, Melissa Barrera como Sam, Jasmin Savoy Brown como Mindy, Mason Gooding como Chad y Jenna Ortega como Tara, entre otros.

Hasta ahora solo se ha establecido que en Scream 6 continuará la propuesta de la saga mostrando a “los cuatro sobrevivientes de los asesinatos de Ghostface mientras dejan atrás Woodsboro y comienzan un nuevo capítulo”. Todo mientras que Ortega tanteó la película indicando que será más sangrienta que la entrega de este año.

“Ghostface se vuelve mucho más intimidante. Acabo de leer parte del guión, y se vuelve cada vez más sangriento. Creo que esta es probablemente la versión más agresiva y violenta de Ghostface que jamás hayamos visto”, dijo la actriz a ET.

El estreno de Scream 6 está programado para 2023.