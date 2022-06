Neve Campbell no será parte de Scream 6

Finalmente Sidney no volverá para un sexto cara a cara con Ghostface. El portal Deadline informó que la actriz Neve Campbell, quien dio vida a la protagonista de las cuatro primeras películas de la saga, aseguró que no será parte de Scream 6.

De acuerdo a declaraciones de Campbell, no quedó contento con los términos de la nueva convocatoria ”Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que se me presentó no era equivalente al valor que aporté a la franquicia”, remarcó.

Desde que se anunció la nueva película de la saga, algo que se consolidó prácticamente desde el estreno de la película anterior, los realizadores de la nueva entrega dejaron en claro que tenían interés en que Neve Campbell volviese para dar vida a Sidney una vez más.

Sin embargo, la oferta del estudio Paramount no estuvo a la altura de las exigencias de la actriz, quien ha preferido dar un paso al costado y alejarse de una saga que en todo caso ya dio pie a una nueva generación de personajes.

En ese sentido, solo se contemplaría el retorno de Courtney Cox, quien dio vida a Gale Weathers en todas las películas anteriores, aunque también se contempla el retorno de Hayden Panettiere para reinterpretar a su personaje de Scream 4.