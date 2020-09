Se agotó en un santiamén: Tienda chilena informó que tuvo “una cantidad muy reducida” de Playstation 5 en su preventa

A través de su sitio oficial, la tienda de videojuegos Zmart informó a los gamers interesados que no tenían “buenas noticias” para su planeada preventa de la Playstation 5.

“Hoy a las 17:45 horas pondremos en preventa una cantidad MUY reducida de consolas que nos fue confirmada por el distribuidor oficial de Playstation en Chile”, explicaron.

“Esa cantidad ni siquiera se acerca al 1% de la gente que está recibiendo este email (...) Como la cantidad de consolas disponibles es tan pequeña, lo más probable es que cuando recibas y/o leas la notificación, estas ya se habrán agotado”, agregaron.

Aunque no revelaron el número de consolas disponibles, que tienen un costo de alrededor de $650 mil pesos, sí advirtieron que la preventa probablemente se agotaría “en segundos”.

Y eso es precisamente lo que ocurrió. En ese sentido, inevitablemente la situación generó múltiples quejas a través de redes sociales, ya que no son pocos los jugadores interesados en la nueva consola de Sony.

Pero el stock limitado no solo involucra a esta tienda en particular, ya que otras tiendas del rubro también no cuentan con preventas disponibles o rápidamente se quedaron sin unidades.