Se filtran detalles de GTA: Trilogy y contaría con cambios en los controles y mejores gráficos

Han pasado unos días desde el anuncio de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, y ahora una serie de detalles sobre el juego que reunirá Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas, se han filtrado.

La filtración provendría desde el mismo Rockstar Games, quienes habrían publicado la información en la página de soporte oficial, dando a conocer de esta forma los primeros detalles del juego, y confirmando que contaría con mejores gráficos y cambios en los controles.

“Tres ciudades icónicas, tres historias épicas. Juega a los clásicos que definieron el género de la trilogía original Grand Theft Auto: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas actualizados para una nueva generación con mejoras en todos los apartados incluyendo una brillante nueva iluminación, mejoras en el entorno, texturas de alta resolución, más distancia de dibujado, control estilo Grand Theft Auto V y mucho más, que dan nueva vida a estos queridos mundos con nuevos niveles de detalle”, apuntan.

A la vez, de la mano de la filtración, es que se han conocido los requisitos mínimos y recomendados para el juego los cuales son:

Requisitos mínimos

CPU: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

GPU: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

RAM: 8 GB

Almacenamiento: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10

Requisitos recomendados:

CPU: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

RAM: 16 GB

Almacenamiento: 45 GB

Sistema operativo: Windows 10

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition por el momento no cuenta con una fecha de lanzamiento exacta, pero reportes apuntan a que llegaría en diciembre a PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.