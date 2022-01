Se reveló el nuevo crossover entre Dead by Daylight y Saw

Archives Tome 10: SAW es lo último que han realizado Behavior Interactive y Lionsgate Films, el cual corresponde al nuevo contenido que tendrá al sádico villano de la saga de Saw, el malvado Jigsaw, en el juego multijugador de terror, Dead by Daylight.

El nuevo contenido descargable tendrá como argumento la exploración de los recuerdos de Amanda Young y el Detective Tapp, y que a su vez introducirá al asesino Jigsaw. Archives Tome 10: SAW tendrá nuevos atuendos para los sobrevivientes de Amanda y Trapp, así como también nuevas recompensas y 60 cosméticos nuevos para los personajes del juego.

The Archives es un modo de juego que se centra en la narrativa de Dead by Daylight que permite a los jugadores explorar el universo del juego, además de los modos multijugador del juego. Si bien, Archives Tome 10: SAW tiene el número 10, es en realidad el undécimo contenido descargable del juego, ya que el décimo tomo fue Event Tome que tomó el número 9,5 lanzado durante Halloween del año pasado.

“Más allá de nuestro objetivo principal de brindarles a nuestros fanáticos contenido divertido y continuamente renovado, uno de nuestros objetivos al integrar una poderosa franquicia de películas como SAW es invitar a una comunidad más grande al universo Dead by Daylight”, declaró el director del juego Mathieu Côté. “Estamos realmente agradecidos con nuestro socio Lionsgate por ofrecernos esta oportunidad”.

Archives Tome 10: SAW se lanzará el miércoles 26 de enero para todas las plataformas donde Dead by Daylight está disponible.