Se viene otra historia de origen de un villano: El próximo año se filmará la precuela de Los Juegos del Hambre

Si Disney puede crear lucrativas precuelas sobre algunas de sus villanas más emblemáticas, parece ser que otros estudios creen que pueden lograr lo mismo.

Lionsgate ahora anunció que su precuela de los Juegos del Hambre ya comenzó sus trabajos, con el objetivo de filmarla el próximo año y estrenarla en 2023.

Pero este proyecto no se enfocará ni en la Katniss interpretada por Jennifer Lawrence ni en algunos de los vencedores de los Juegos ya conocidos, pues el foco estará puesto en Coriolanus Snow, el personaje que se convertirá en el malvado Presidente interpretado por Donald Sutherland.

Todo tomará como base la novela The Ballad of Songbirds and Snakes, escrita por Susan Collins, presentando a un joven Coriolanus que debe demostrar su valor para convertirse en el mentor de los juegos. El problema es que su tarea no será fácil, ya que de partida en los décimos Juegos del Hambre le han asignado... a un tributo del Distrito 12.

La precuela será dirigida por Francis Lawrence, quien dirigió todas las películas anteriores de la franquicia, salvo la primera.

Las cuatro películas anteriores recaudaron alrededor de 3 mil millones de dólares, en una cifra que explica el por qué en Lionsgate vienen impulsando el desarrollo de esta precuela desde hace rato.