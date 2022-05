Se viene una serie animada basada en Matrimonio con Hijos y con las voces del elenco original

Los Bundy - Al, Peggy, Kelly y Bud - regresarán a la pantalla chica. La clásica serie de televisión Matrimonio con Hijos tendrá una nueva versión animada que contará con las voces de los cuatro protagonistas originales: Ed O’Neill, Katey Sagal, Christina Applegate y David Faustino.

De acuerdo al portal Deadline, el proyecto está siendo propuesto a diferentes cadenas de televisión y servicios de streaming, lo que ha generado un creciente interés de parte de los potenciales compradores.

Alex Carter, productor ejecutivo de Family Guy, está detrás de esta nueva versión de la comedia que debutó en 1987 y se extendió por 10 años en pantalla. En el camino se convirtió en un gran éxito y posteriormente fue adaptado en diversas partes del mundo. En Chile, por ejemplo, existió la popular Casado con Hijos.

En Deadline explican que Sony Pictures Television, quienes son los dueños de la serie original, viene trabajando en la serie animada durante el último año y sólo comenzó a ofrecer el proyecto luego de cerrar el trato para el regreso del elenco.

Por ahora no está claro cuál será el hogar de la serie, pero en Deadline afirman que Fox, que fue la emisora de la serie original, sería un destino lógico. Pero también podrían entrar a jugar streamings como Hulu y Peacock.

Vean el opening original a continuación y recuerden: Love and marriage, love and marriage They go together like a horse and carriage.