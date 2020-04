Sebastian Stan tiene una emotiva explicación de por qué Bucky no recibió el escudo del Capitán América

Al final de Avengers: Endgame Steve Rogers le pasó su escudo y por ende el manto de Capitán América a Sam Wilson/ The Flacon y aunque esta decisión se venía tanteando hace tiempo en el MCU y obviamente tiene una raíz en los cómics, aún hay algunos que no están completamente convencidos con la decisión de Rogers.

Y es que mientras Sam recibía el escudo de las manos del viejo Steve, Bucky Barnes miraba a la distancia y hay quienes no quedaron conformes con el gesto de aprobación de The Winter Soldier.

No obstante, para todos quienes aún dudan de la elección del Cap para su sucesor, el actor detrás de Bucky, Sebastian Stan, tiene una emotiva reflexión.

En una entrevista con The Hollywood Reporter a propósito de sus próximos proyectos y su trabajo en las películas y futuras series de Marvel Studios, el actor contó por qué cree que Steve no le dio el escudo a Bucky y todo se remonta a las experiencias compartidas de ambos personajes.

“Steve retrocedió en el tiempo diciendo: ‘voy a tomar algo para mí ahora. He estado aquí para todos estos tipos y he hecho lo mejor que pude. Solo soy un hombre y voy a volver y tratar de vivir mi vida’”, comentó Stan. “Siento que eso es algo que Bucky querría para su mejor amigo y, al mismo tiempo, Steve le dice a Bucky: ‘También vas a ir y hacer eso. No voy a pasarte esto (el escudo). Ambos vamos a vivir nuestras vidas, las vidas que realmente nos fueron quitadas en los años 40 cuando nos alistamos’”.

“Entonces, ahí es donde sentí que estaban al final de la película”, añadió el actor. “No creo que haya un deseo o algún pensamiento conflictivo sobre asumir ese manto. Sam, para mí, siempre fue el hombre claro para asumir ese manto por numerosas razones, lo que también viene con mucha más carga que será explorada en la serie. Supongo que tendrás que sintonizar Disney Plus para descubrir por qué. Al final de Endgame, ya sea para Steve o Bucky, en realidad no se trata del escudo”.

El rol de Sam Wilson como el nuevo Capitán América será uno de los puntos centrales de la nueva serie de Marvel Studios para Disney Plus, The Falcon and The Winter Soldier, por lo que probablemente las ambiciones de Steve para Bucky que tantea Stan también serán un factor en esa producción.

The Falcon and The Winter Soldier aún mantiene su estreno fijado para agosto de este año, sin embargo, sus filmaciones no han podido avanzar en las últimas semanas debido al coronavirus.