Seth Rogen recordó por qué The Boys nunca consiguió transformarse en una película

En estos momentos los fanáticos de The Boys están esperando con paciencia a la tercera temporada de la serie amparada por Amazon Prime Video y mientras cuentan los días hasta junio de este año podrán sobrellevar esa espera de la mano de una nueva serie de antología animada. Todo además con la promesa de un spin-off live-action en el horizonte.

Pero aunque actualmente los fanáticos de The Boys tienen muchas cosas que esperar, durante un buen tiempo el panorama para las adaptaciones del cómic de Garth Ennis y Darrick Robertson no lucía así.

Como recordarán, antes de que Amazon adquiriera los derechos de esa historia, la idea de estudios como Paramount y Sony era convertir a The Boys en una película, pero obviamente aquello nunca prosperó.

Por supuesto, sería fácil justificar aquel fracaso de la potencial película de The Boys con el contexto en el que se desarrolló esa apuesta en contraste al panorama de frenesí por las apuestas de superhéroes en que llegó la serie, sin embargo, recientemente Seth Rogen entregó una explicación mucho más concreta al respecto.

En el contexto de una participación en “Hot Ones” del canal de YouTube First We Feast, Rogen recordó que él y Evan Goldberg habrían despertado el interés de Sony en esa propiedad, no obstante, el estudio trató de sacar al proyecto adelante con otras personas.

“Algo como The Boys era obvio para nosotros”, dijo Rogen. “Es un viaje divertido con el cómic. Evan y yo somos grandes admiradores de Garth Ennis. Escribió el cómic y también escribió Preacher. Compramos el primer número cuando salió y dijimos: ‘Oh, Dios mío, esta sería una gran película. Gente normal luchando contra superhéroes’. Se lo llevamos a Sony y a Neal Moritz, el productor. Y dijeron: ‘Sí, esto sería una película increíble’. Compraremos los derechos”, rememoró Rogen.

“Entonces lo hicieron y no nos contrataron para escribirlo o producirlo de ninguna manera o forma. Contrataron a otras personas para hacer eso”, continuó. “Y después de una década de que esa gente lo jodiera de alguna forma, volvió a nosotros y lo convertimos en el programa de televisión”.

Columbia Pictures adquirió los derechos de The Boys para una adaptación cinematográfica en 2008, pero aunque Adam McKay (Dont’ Look Up) habría estado vinculado al proyecto esa producción no salió adelante y pasó a Paramount Pictures en 2010 donde tampoco prosperó.

Así, eventualmente Amazon Prime aseguró los derechos para realizar una serie y sumó a Rogen y Goldberg al equipo creativo.

En ese sentido, considerando que la serie de The Boys ya aseguró su continuidad por cuatro temporadas y ha propiciado dos spin-off, parece que todo resultó bien en última instancia. De hecho, Rogen sigue emocionado por el potencial del programa.

“Creo que a la gente le encantan las cosas de superhéroes y Marvel es obviamente muy popular y hace grandes películas y programas de televisión”, sentenció. “Pero hay ciertas cosas que no pueden hacer. Sería demasiado dañino para su marca que un personaje matara a alguien con su pene de 10 pies. Entonces, mientras no hagan eso, nos deja una gran oportunidad para hacerlo”.

La tercera temporada de The Boys llegará en junio.