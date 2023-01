Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse presenta su primer teaser

Buenas noticias para los fans de ‘The Seven Deadly Sins’ (‘Nanatsu no Taizai’), y es que a través de la cuenta oficial de Twitter de la franquicia dieron a conocer el primer teaser oficial de Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse, la secuela de la obra, a la vez que anunciaron que se estrenará en algún punto de 2023.

Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse es un manga secuela escrito y dibujado por Nakaba Suzuki, el cual se sitúa 16 años después de los eventos ocurridos en la historia original. Esta obra comenzó su publicación en enero de 2021, en la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha.

La historia gira alrededor de Percival, uno de los cuatro Cuatro Caballeros del Apocalipsis y que será interpretado por Shou Komura en la serie.

La obra original de The Seven Deadly Sins’ (‘Nanatsu no Taizai’), se publicó entre 2012 y 2020 en la Weekly Shonen Magzine de Kodnansha. La obra tuvo una adaptación al anime, la cual comenzó en 2014, y estuvo compuesta por cuatro temporadas, la última de estas estrenada en enero de 2021.

La obra también ha contado con varias películas, la última de estas una de dos partes titulada The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh (Nanatsu no Taizai: Ensa no Edinburgh), la cual se centra en el hijo de Meliodas, Tristan. Esta historia estará dividia en dos películas, la primera ya estrenada a través de Netflix.