Shazam! Fury of the Gods concluyó su paso por los cines como la película del DCEU con la peor recaudación

Dos meses después de su estreno Shazam! Fury of the Gods concluyó oficialmente su paso por cines y, como era de esperar, los resultados finales no son buenos para la película más reciente sobre Billy Batson y su familia.

Después de todo, Shazam! Fury of the Gods nunca consiguió mejorar su desempeño y finalmente se despidió de la cartelera como la película del DCEU con la peor recaudación.

Desde su debut a mediados de marzo, Shazam! Fury of the Gods solo alcanzó una recaudación de $133 millones de dólares a todo el mundo. Un total muy bajo si toman en cuenta que las otras películas de la era más reciente de DC que estaban en los puestos inferiores de recaudación eran Wonder Woman 1984 con $169 millones de dólares y The Suicide Squad (2021) con $168 millones de dólares, pero esas dos producciones contaron con estrenos en pandemia y fueron lanzadas en paralelo mediante HBO Max en Estados Unidos.

Así, aunque lo que está o no incluido en el DCEU es un tema que generalmente genera dudas, incluso si consideramos todas las películas live-action de DC que se han estrenado en cines desde 2013, los números de Shazam! Fury of the Gods no son buenos y quedan al debe de los $367 millones de dólares que consiguió la película original de Shazam.

Para que tengan una referencia, estas con las cifras totales de recaudación de las películas más recientes de DC según Box Office Mojo:

Man of Steel (2013) - $668 millones de dólares

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) - $873 millones de dólares

Suicide Squad (2016) - $746 millones de dólares

Wonder Woman (2017)- $822 millones de dólares

Justice League (2017) - $657 millones de dólares

Aquaman (2018) - $1,148 millones de dólares

Shazam! (2019) -$367 millones de dólares

Birds of Prey (2020)- $205 millones de dólares

Wonder Woman 1984 (2020) - $169 millones de dólares

The Suicide Squad (2021) - $168 millones de dólares

Black Adam (2022) - $393 millones de dólares

Shazam! Fury of the Gods se estrenó el pasado 15 de marzo en Estados Unidos y fue dirigida por David F. Sandberg en base a un guión de Henry Gayden y Chris Morgan.