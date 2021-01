Si el escenario con el coronavirus no mejora, Bond, Black Widow & Fast 9 serían postergadas otra vez

Suman y siguen los problemas para los cines. A pesar de que gran parte de los principales estrenos de 2020 fueron postergados a este año, con la esperanza de que el COVID-19 estuviese lo suficientemente controlado, las actuales cifras de contagios han vuelto a poner en duda el futuro cinematográfico en el corto plazo.

Un nuevo reporte de Variety anticipa ahora que “Hollywood se prepara” para postergar a varios blockbusters que estaban en carpeta para los próximos meses y que buscarán reanimar a la moribunda industria. A grandes rasgos, los retrasos involucrarían a las producciones más costosas, de más de $200 millones de dólares, que no tienen forma ni de recuperar lo invertido ni menos de generar las ganancias esperadas por sus respectivos estudios.

Los principales afectados serían un puñado de películas costosas con grandes proyecciones de ganancias, como es el caso de Rápido y Furioso 9 o la próxima película de James Bond, No Time To Die. De acuerdo al portal, ambas producciones dejarían sus respectivas fechas de estreno, planeadas por ahora para segundo trimestre del año. Lo mismo ocurriría con Black Widow, aunque por ahora siguen instalados los rumores que no descartan un lanzamiento con un arriendo de costo adicional en Disney+.

Otros proyectos planeados para el segundo trimestre, como Godzilla vs Kong o Cruella, también se podrían ver afectados. “Se espera que muchos de estos títulos se muevan también si las condiciones no mejoran drásticamente en el próximo mes”, agregan.

Tengan en cuenta que Rápido y Furioso 9 y No Time To Die ya fueron postergadas en más de un año, ya que originalmente debían llegar a partir de abril de 2020. Lo mismo sucedió con Black Widow.