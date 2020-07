Dos populares sitios de fans de Harry Potter anunciaron que tomarán distancia con J.K. Rowling a raíz de las polémicas declaraciones de la autora sobre la comunidad transgénero.

Mediante una declaración conjunta los sitios Leaky Cauldron y Mugglenet informaron que dejarán de usar sus plataformas para promover a la autora.

“Ya no cubriremos a los esfuerzos personales de J.K Rowling (...). La cobertura de Wizarding World no incluirá fotos o citas de la autora (...). Las publicaciones de Twitter que pueden ser perjudiciales para los miembros de esta comunidad se etiquetarán con #JKR para permitir un silenciamiento fácil. Como Facebook e Instagram no permiten el silenciamiento, estas noticias no se publicarán en nuestros feeds principales”, señalaron los sitios.

De acuerdo a Leaky Cauldron y Mugglenet las únicas excepciones a sus nuevas reglas serán actualizaciones de la organización benéfica de Rowling, Lumos, y cuñas de la escritora que “sean particularmente de interés periodístico”.

La etapa más reciente de las críticas contra J.K Rowling comenzó el mes pasado luego de que la escritora publicara varios tweets sobre sus visiones de la comunidad transgénero. Los comentarios de la autora rápidamente fueron catalogados como transfóbicos e incluso figuras de las películas de Harry Potter como Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint y Eddie Redmayne salieron a hablar contra las declaraciones de la escritora.

Rowling también publicó un ensayo defendiendo su postura contra la comunidad trans, algo que en última instancia solo agrandó la polémica y dio pie a que algunas personas y medios emprendieran ataques personales contra la autora.

En ese sentido, Leaky Cauldron y Mugglenet aseguran que no apoyan los maltratos contra Rowling, pero condenan firmemente sus comentarios.

“Aunque es difícil hablar en contra de alguien cuyo trabajo hemos admirado durante tanto tiempo, sería un error no utilizar nuestras plataformas para contrarrestar el daño que ha causado”, señalaron los portales.

“Nuestra postura es firme: las mujeres transgénero son mujeres. Los hombres transgénero son hombres. Las personas no binarias son no binarias. Las personas intersexuales existen y no deberían ser forzadas a vivir en binario. Estamos con los fanáticos de Harry Potter en estas comunidades, y aunque no aprobamos el maltrato que JKR ha recibido, debemos rechazar sus creencias”, concluyeron.