Skeleton Crew será la nueva serie de Star Wars producida por Jon Watts y protagonizada por Jude Law

Poco más de una semana después de que se confirmara que Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) estaba desarrollando una serie de Star Wars, Lucasfilm aprovechó el escenario de la Star Wars Celebration 2022 para oficializar los primeros detalles sobre ese proyecto.

Ante todo, durante el panel de apertura del evento, Lucasfilm reveló que esta serie se llamará Skeleton Crew y contará con nada más ni nada menos que Jude Law como uno de sus protagonistas.

Skeleton Crew previamente era conocida por su nombre de desarrollo, Grammar Rodeo, y su premisa que involucraría a un elenco de cuatro niños entre 11 y 12 años. No obstante, Dave Filoni sostiene que esta no será una apuesta para el público infantil.

“Es tan para niños como The Clone Wars”, señaló Filoni, quien también participará como productor de la serie junto a Watts, Chris Ford y Jon Favreau.

Previamente se había anticipado que Skeleton Crew tomaría inspiración de las películas tipo coming of age de Amblin de los años 80, un dato que no solo fue ratificado en el panel sino que, como recoge The Hollywood Reporter, también fue complementado indicando que esta serie estará ambientada en en periodo posterior a Return of The Jedi, en la época de la Nueva República, y contará la historia de “un grupo de niños perdidos en la galaxia de Star Wars tratando de encontrar el camino a casa”.

Por ahora no se sabe qué personaje interpretará Law y qué dinámica tendrá con los niños, pero se espera que el rodaje de la serie arranque este año.

El estreno de Skeleton Crew está planificado para 2023.