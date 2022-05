Desde Obi-Wan Kenobi a una serie post- Return of the Jedi realizada por Jon Watts: Lucasfilm detalló sus proyectos televisivos de Star Wars

Los rumores finalmente fueron comprobados y durante este martes Lucasfilm finalmente ratificó que Jon Watts, el cineasta detrás de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, está trabajando en una nueva serie de Star Wars.

En el contexto de un extenso artículo sobre el presente y el futuro de la franquicia espacial, Vanity Fair pudo confirmar que Lucasfilm está trabajando en otra serie ambientada en el período posterior a Return of the Jedi y que aquella apuesta será producida por Watts junto al escritor Chris Ford (Spider-Man: Homecoming).

Por ahora no hay detalles respecto a la trama de esta serie que está avanzando bajo el nombre clave “Grammar Rodeo”. No obstante, más allá de la referencia a Los Simpson que implica su nombre, se espera que su trama se desenvuelva en el contexto de “reconstrucción que sigue a la caída del Imperio” y por ahora el programa es descrito “como una versión galáctica de las clásicas películas de aventuras de Amblin de los años 80 sobre crecer″. De hecho, para este proyecto Lucasfilm buscó actores de entre 11 y 12 años de edad.

Si bien por ahora todo apunta a que parece conocer más antecedentes sobre la serie de Star Wars dirigida por Jon Watts será necesario esperar un tiempo, en su publicación Vanity Fair también entregó otras actualizaciones sobre las próximas producciones de la saga espacial para Disney Plus.

Obi-Wan Kenobi (2022)

La serie del jedi protagonizada por Ewan McGregor será la primera en estrenarse y llegará al streaming de Disney este 27 de mayo con sus dos primeros episodios.

Por supuesto, a estas alturas ya se han establecido varias bases sobre lo que abordará esta producción ambientada 10 años después de los eventos de Revenge of the Sith, pero en la publicación de Vanity Fair se remarcaron algunos detalles como que Reva, la Inquisidora interpretada por Moses Ingram, será la encargada de perseguir a Kenobi. Todo mientras que el programa también buscará retomar la dinámica entre Obi-Wan y Anakin después de la transición al lado oscuro de este último.

“Para mí, a lo largo de las precuelas, a lo largo de la trilogía original, hay una dinámica de historia de amor con estos dos que atraviesa todo el proceso”, comentó Deborah Chow, la showrunner de Obi-Wan Kenobi. “Sentí que era bastante difícil no (incluir) a la persona que dejó a Kenobi con tanta angustia en la serie”.

“No sé cómo podría no preocuparse por (Anakin). No creo que nunca se preocupe por él. Lo especial de esa relación es que se amaban”, añadió.

Andor (2022)

Después de Obi-Wan Kenobi, Lucasfilm seguirá apostando por las series de Star Wars con Andor, una producción que contará la historia de Cassian Andor y obviamente se enmarcará antes de Rogue One.

Según Vanity Fair, Andor se estrenará durante el verano de este año en el hemisferio norte. Es decir, debería llegar a Disney Plus entre junio y septiembre de 2022.

Aparte de relatar cómo el guionista Tony Gilroy convenció a Diego Luna de sumarse a este proyecto, este reporte explica que la trama de Andor mostrará la destrucción del planeta del personaje titular y se presentará como una “historia de refugiados, con personas desesperadas que huyen del Imperio”.

“Su hogar adoptivo se convertirá en la base de toda nuestra primera temporada, y vemos cómo ese lugar se radicaliza”, anticipó Gilroy. “Luego vemos otro planeta que está completamente desmantelado de una manera colonial. El Imperio se está expandiendo rápidamente. Están acabando con cualquiera que se interponga en su camino”.

Gilroy describió a Cassian como un sujeto que se sacrificó para luchar contra el imperio sin ninguna afán de reconocimiento y que por ende esta serie mostrará como se forjó aquel personaje “cínico y perdido” que es “una especie de desastre”.

Así, mientras obviamente la presencia del Imperio se hará sentir, también lo hará la incipiente Rebelión de la mano de Genevieve O’Reilly como Mon Mothma.

Después de todo mientras el hilo principal de Andor quiere seguir la historia de Cassian desde su infancia hasta la adultez y el momento en el que se da cuenta de que no puede vivir escapando, el programa también contará con una trama paralela enfocada en aquella líder rebelde.

“Es un elenco enorme, orquestal y dickensiano”, tanteó Gilroy.

Ahsoka (2023)

Ya el próximo año las producciones televisivas de Star Wars seguirán con la serie live-action enfocada en Ahsoka Tano. Hasta ahora solo está claro que esta producción será protagonizada por Rosario Dawson como el personaje titular y que de la mano de Dave Filoni como uno de sus principales creativos contará una historia que también se desarrollará tras la caída del imperio.

Pero en el artículo de Vanity Fair se confirman algunos puntos y mientras no se detalla quién será el rival principal de Ahsoka, Ewan McGregor confirmó que su pareja, Mary Elizabeth Winstead, será parte del elenco de esa serie. No obstante, Lucasfilm no quiso ratificar el rumor sobre que Hayden Christensen también figurará en el programa.

Sin embargo, aunque se dejaron varias cosas en misterio, Filoni anticipó que “Ahsoka es una historia continua”.

“Definitivamente es conducir hacia una meta, en mi opinión, en lugar de ser pequeñas aventuras singulares. Eso es lo que quiero que haga el personaje, y creo que eso es lo que los fans quieren ahora. Tienen tal relación con ella. Recientemente comencé a comprender que todos esos niños que vieron Clone Wars ahora son mucho mayores, están muy entusiasmados con todas las cosas con las que crecieron, como debería ser”, indicó el director y guionista.

The Acolyte

Finalmente este reporte también abordó el desarrollo de The Acolyte aunque esa serie está “un poco más lejos”.

Como se había anticipado previamente The Acolyte estará ambientada mucho antes de los eventos de la denominada “Saga Skywalker” y contará con nuevos personajes y actores.

The Acolyte fue creada por Leslye Headland (Russian Doll) y aparentemente tendría a Amandla Stenberg como su protagonista. Actualmente la serie estaría en pleno proceso de casting aunque ya tendría gran parte de sus guiones listos para contar una historia que se desarrollará en la era de la Alta República, casi 100 años antes de The Phantom Menace.

“Estamos echando un vistazo a las cosas políticas, personales y espirituales que surgieron en un período de tiempo del que no sabemos mucho. Mi pregunta cuando veía The Phantom Menace siempre era: ‘Bueno, ¿cómo llegaron las cosas a este punto?’ ¿Cómo llegamos a un punto en el que un señor Sith puede infiltrarse en el Senado y ninguno de los Jedi se da cuenta? Como, ¿qué salió mal? ¿Cuáles son los escenarios que nos llevaron a este momento?”, tanteó Headland sobre la serie que buscará presentarse como thriller de misterio en una época aparentemente pacifica.

“De hecho, usamos el término Renacimiento o Era de la Ilustración”, añadió. “Los uniformes Jedi son dorados y blancos, y es casi como si nunca se ensuciaran, como que nunca estarían fuera de casa”.

The Mandalorian

Sobre la primera serie de Star Wars para Disney Plus, Vanity Fair no reveló nada en materia de historia y sorpresas. No obstante, se reiteró que la tercera temporada de The Mandalorian llegará a fines de 2022 o inicios de 2023.