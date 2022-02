Jon Watts estaría negociando para dirigir una rumoreada serie de Star Wars

El reinicio cinematográfico de Los Cuatro Fantásticos podría ser solo uno de los próximos proyectos de Jon Watts con Disney. Pese a que aún no hay claridad respecto a si el director estará involucrado o no en Spider-Man 4, un reciente reporte sostiene que Watts estaría negociando para dirigir en un nuevo proyecto de Star Wars.

De acuerdo a Discussing Film, Watts estaría “en conversaciones para dirigir al menos un episodio de una misteriosamente no anunciada nueva serie de Star Wars para Disney Plus”.

Es decir, Watts no estaría negociando para dirigir capítulos de Ahsoka, The Mandalorian o alguno de los otros proyectos que Lucasfilm ya reveló y podría sumarse al equipo de un proyecto que aún no es presentado por la compañía.

En ese sentido, este reporte indica que podría tratarse de la rumoreada serie juvenil de la Alta República que estaría en desarrollo de manera secreta y pretendería comenzar sus filmaciones a mediados de este año en Los Angeles.

Dicha serie aún no tiene un título, pero estaría avanzando bajo el nombre “Grammar Rodeo” y aparentemente Lucasfilm estaría buscando a varios actores entre 10 y 12 años para protagonizar esta apuesta junto a otra figura principal que sería un hombre entre 30 y 40 años.

Pero aunque sería fácil especular al respecto, por ahora no hay muchos antecedentes sobre este supuesto proyecto y ni siquiera hay un nombre nada oficial; por lo tanto solo quedaría esperar hasta que se confirmen estas informaciones, algo que no debería suceder en mucho tiempo más considerando que la producción iniciaría pronto.