Snoop Dogg llega a Call of Duty: Vanguard y Warzone

Durante el último tiempó Call of Duty ha realizado diferentes colaboraciones, como con Attack on Titan o Rambo, y ahora una más está en camino, y es que según fue anunciado el rapero Snoop Dog saltará al combate tanto en Call of Duty: Vanguard como Warzone.

Snoop Dogg llega al juego como parte de la segunda temporada de Call of Duty: Vanguard, el cual sumará un nuevo mapa conocido como Alps, así como un nuevo modo llamado Arms Race, y dónde dos equipos de 12 jugadores se enfrentarán por tomar el control de diferentes bases de operaciones.

En el caso de Warzone, de la mano de esta actualización es que hay una nueva versión de Rebirth Island, con nuevos puntos de interés.

En cuanto a Snoop Dogg según dieron a conocer a conocer de Activision, este estará disponible en la tienda para ambos juegos, y junto con este es que se encuentra disponible para desbloquear el subfusil Armaguerra 43.