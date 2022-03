Software de Samsung estaría afectando el rendimiento de varias aplicaciones en algunos smartphones

De acuerdo al sitio Android Authority, algunos teléfonos inteligentes de Samsung incluyen software que parece estar limitandoel rendimiento de miles de aplicaciones populares.

El problema vendría del software de Samsung llamado Servicio de optimización de juegos (GOS), que según cuenta el portal, está acelerando el rendimiento de 10,000 aplicaciones. Entre ellas se encuentran aplicaciones populares como TikTok, e inlcuso aplicaciones de la misma Samsung como Secure Folder y Samsung Pay. No obstante, la falla no incluiría a aplicaciones evaluación comparativa como o 3DMark y GeekBench, lo que significa que el usuario no sabría si el rendimiento de su celular estaría siendo afectado

De momento, no está claro cuales son todos los teléfonos que estarían perjudicados con el software. Según Android Authority, el servicio de optimización de juegos no se encontró en los modelos Galaxy S22, Galaxy S20 FE o Galaxy S10E, pero sí en Galaxy S21 Plus. Por su parte, el sitio 9to5Google informó que el software sí se instaló en Galaxy S22 Plus y el youtuber reportó el mismo problema con Galaxy S22 Ultra.

Desde Android Authority actualizaron la situación explicando que Samsung “ya estaría investigando el problema de GOS. Según la circulación de información en Naver, la compañía está realizando una investigación interna y abordando el problema con la misma seriedad que la debacle del Galaxy Note 7. También se espera que Samsung haga un anuncio oficial sobre el asunto pronto”.