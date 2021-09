Solo para fans de la WWE: El tráiler de la película interactiva Escape The Undertaker de Netflix

Las fuerzas de la WWE y Netflix se unirán próximamente en un proyecto inusual: una película interactiva.

Al centro de todo estarán tres de los luchadores más populares de la actualidad: el trío que conforma al equipo conocido como The New Day. Junto a ellos estará una de las leyendas de la lucha libre más grandes de la historia: The Undertaker.

Obviamente el resultado, que es anticipado por su tráiler, implica a una producción que es solo para fans de la compañía de Vince McMahon. Por un lado está toda la fuerza de la positividad de Xavier Woods, Kofi Kingston y el actual campeón, Big E, junto a lo sobrenaturalmente inexplicado del hombre muerto de la tumba rompecuellos.

Como parte de la historia, el equipo, por alguna razón, entrará en la mansión del Undertaker. Y los espectadores podrán decidir qué ruta tomar para caer en las garras del Taker. Y el tono de todo implica a una comedia que requiere toda la suspensión de la incredulidad que requiere un fan de la lucha.

Vean el tráiler a continuación.

La película se estrenará el 5 de octubre en Netflix.