Solo una cosa cambió en el plan de Marvel Studios a raíz de los retrasos generados por la pandemia

Como parte de la promoción de Black Widow, que se estrenará esta semana tanto en cines como en el servicio de streaming Disney+, Kevin Feige fue consultado sobre los problemas que generó la pandemia en la historia de las producciones de Marvel Studios.

El mandamás del MCU explicó así que solo hubo una cosa que cambió en medio de los cambios del calendario. Se trata de algo que originalmente iba a debutar primero en Black Widow, pero no lo hizo.

“Hay un easter-egg que originalmente iba a aparecer primero en Black Widow, y luego aparecería en Falcon and the Winter Soldier, y debido a la pandemia, es lo único dentro de nuestra Fase 4 que se movió un poco. Así que para los fanáticos que vieron Falcon and the Winter Soldier, hay algo esperándolos como un easter-egg en esta película”, dijo Feige.

Aunque el productor no lo reveló, probablemente aquello tiene relación con Valentina Allegra de Fontaine, el personaje que interpreta Julia-Louis Dreyfus. Según reveló Vanity Fair, ese personaje originalmente iba a debutar en Black Widow.

Antes de la pandemia, el plan de Marvel Studios era estrenar primero la película y luego seguir con The Falcon and the Winter Soldier, para después avanzar con WandaVision. Pero todo eso se terminó llevando a cabo al revés.

En ese sentido, Feige recalcó que tras la postergación de la película, siguieron trabajando “durante unos meses después de lo que se suponía”. Y eso les permitió enfrentarse a algo nuevo: tener una película completa con mucha anticipación antes del estreno.