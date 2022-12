Sony confirmó que planea concretar una nueva película live-action de Spider-Man

Aunque ya ha pasado más de un año desde el estreno de Spider-Man: No Way Home, Sony todavía no fija una fecha de estreno ni realiza un anuncio oficial sobre la próxima película live-action de Spider-Man. Sin embargo, pese a que en este escenario sería fácil especular al respecto, recientemente el estudio confirmó que planea concretar otra cinta del arácnido.

En el contexto de un artículo de The Hollywood Reporter el presidente de Sony Pictures Entertainment, Tom Rothman, abordó el estado de la franquicia de Spider-Man y al ser consultado sobre la próxima película live-action del personaje aseguró que es algo que efectivamente sucederá aunque por el momento no hay un plazo para su realización.

“Puedes apostar (que una nueva película de Spider-Man sucederá)”, dijo Rothman. “Cuando puedes esperarla, no lo sé. No sirvas vino antes de la hora”.

Si bien Rothman no profundizó en el tema se espera que la próxima película de Spider-Man sea otra cinta protagonizada por Tom Holland como Peter Parker. De hecho, tiempo atrás incluso se indicó que Sony quería Jon Watts, el director de Homecoming, Far From Home y No Way Home continuara con la franquicia. No obstante, por ahora se desconoce si ese será el caso.