Sony esperaría entre dos y tres años para lanzar sus próximos títulos de PlayStation para PC

Aunque los títulos exclusivos suelen presentarse como uno de los principales ganchos de las consolas para atraer y retener jugadores, cada vez es más frecuente que juegos que antes estaban disponibles solo para un sistema sean lanzados para PC.

Así pasó con Marvel’s Spider-Man o The Last of Us, dos juegos exitosos que debutaron como exclusivos de PlayStation, pero ¿cuánto debería tardar un juego “exclusivo” en llegar a PC? Hasta ahora no hay un concenso al respecto, pero al parecer Sony planearía esperar entre dos o tres años para lanzar sus próximos títulos de PlayStation para PC.

En una entrevista con la publicación japonesa Famitsu (vía wccftech) el presidente de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, afirmó que la empresa no solo planea aumentar el número de juegos exclusivos para PS5, sino que también esperan que su lanzamiento para PC sea un plazo prudente para los jugadores.

“También entendemos completamente la importancia de los títulos exclusivos de PS5. Como mencioné anteriormente, la principal responsabilidad de PlayStation Studios es hacer que la gente disfrute de la experiencia del juego usando la última versión de PS. Estamos aumentando la cantidad de títulos exclusivos de PS5 y escalonando el lanzamiento de la versión para PC”, señaló Ryan

“A menudo tengo la oportunidad de pedir a los fans de los juegos su opinión, y cuando les pregunto sobre el tiempo de espera, dicen que la venta de la versión para PC dos o tres años después del lanzamiento de la versión para PS se acepta favorablemente”, añadió.

Es decir, no hay que esperar que Sony comience a estrenar los nuevos títulos de sus estudios para PC en el día uno, pero tampoco deberían tardar tanto tiempo en presentarse fuera del ecosistema de la compañía.