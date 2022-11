Sony estima que el PlayStation 6 no llegaría al menos hasta 2027

Si todavía no pueden adquirir un PlayStation 5 no se preocupen porque Sony no tendría planes para lanzar al sucesor de esa consola en un futuro cercano.

Pese a que la compañía todavía no establece fechas ni planes para un potencial PlayStation 6, esta semana un documento presentado en el contexto de la disputa entre Microsoft y Sony por la compra de Activison Blizzard (y en particular por el futuro de Call of Duty) indicó que la próxima generación de PlayStation no llegaría hasta al menos 2027.

Concretamente Sony dice que como la propuesta de Microsoft para el futuro de Call of Duty en PlayStation solo contempla hasta 2027, la compañía “habría perdido el acceso a Call of Duty y otros títulos de Activision para cuando lance la próxima generación de su consola PlayStation”.

Tengan en cuenta que un eventual lanzamiento del PS6 en 2027 o más allá dejaría al PlayStation 5 con un ciclo de vida de más de siete años, similar a lo que se le dio al PlayStation 4 antes del debut de la que es la actual consola de Sony.