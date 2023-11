Sony ha retrasado seis de doce “juegos como servicio” que tiene en producción

Sony actualmente tiene una variedad de juegos como servicio en producción y según han dado a conocer han retrasado la mitad de estos.

En el marco de sus resultados financieros del último trimestre, es que el presidente de Sony, Hiroki Totoki, confirmó que varios de estos han sido desplazados con el fin de asegurar una mayor calidad.

Con esto es que sólo seis de los doce títulos que está preparando Sony llegarán durante el año fiscal 2025, mientras que el resto se han retrasado a una fecha por definir.

“Estamos intentando por todo lo posible que estos juegos sean disfrutados por los jugadores durante un largo periodo de tiempo. De los 12 títulos, seis llegarán en el año fiscal 2025, ese es nuestro plan actual. En cuanto a los otros seis, seguimos trabajando”, señaló el presidente de Sony.

“Ese es el número total de juegos como servicio y multijugador para medio a largo plazo que queremos impulsar, la política de la compañía no ha cambiado. No es que no queramos mantener ciertos títulos, pero la calidad debería ser lo más importante”, agregó.