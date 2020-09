Sony no planea estrenar películas costosas en el cine hasta que acabe la pandemia

Después de varios meses sin nuevos estrenos debido a la pandemia, en las últimas semanas estudios como Warner Bros. y Disney decidieron volver a presentar producciones en los cines de algunos países de la mano de los estrenos de Tenet y The New Mutants.

Sin embargo, como muchos cines aún están cerrados y otros están funcionando con capacidades reducidas, parece que las apuestas de Warner Bros. y Disney no serán replicadas por todos los estudios.

Concretamente durante una presentación ante The Bank of America 2020 Media, Communications & Entertainment Conference (vía The Wrap) el presidente de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, advirtió que ese estudio no se arriesgará estrenar películas costosas en el cine mientras dure la pandemia.

¿La razón? Aunque el temor por su salud sin duda es la principal preocupación para los espectadores, Sony simplemente cree que es un error lanzar películas con gigantescos presupuestos en un mercado que es inestable.

“Lo que no haremos es cometer el error de poner en el mercado una película muy, muy cara de 200 millones de dólares a menos que estemos seguros de que los cines están abiertos y funcionando a una capacidad significativa”, dijo Vinciquerra. “Verás que suceden muchas cosas extrañas durante los próximos seis meses en cómo se lanzan las películas, cómo se programan, cómo se comercializan, pero una vez que volvamos a la normalidad, habremos aprendido mucho, creo y descubriremos formas de hacer las cosas que son algo diferentes y, con suerte, mejores”.

Evidentemente esto no significa que Sony dejará de estrenar películas en cine. De hecho, Vinciquerra comentó que “tenemos una película que se estrena este fin de semana (Broken Hearts Gallery), una pequeña película, que creo que funcionará bastante bien”.

En ese sentido, las palabras del ejecutivo apuntan a que no hay que esperar que la compañía presenta a películas como, por ejemplo, Ghostbusters: Afterlife (fijada actualmente para marzo 2021) o Venom: Let There Be Carnage (fijada actualmente para julio 2021) mientras la situación actual se mantenga.