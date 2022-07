Sony presentó a PlayStation Stars, su nuevo programa de lealtad que incluye “artículos coleccionables digitales”

Durante los próximos meses Sony lanzará PlayStation Stars, un nuevo programa de lealtad que busca cautivar a los jugadores con recompensas y premios al mismo tiempo que se intenta fortalecer la comunidad en torno a los videojuegos y consolas de PlayStation.

En ese sentido, Sony explica que PlayStation Stars será gratuito para todos los usuarios y su gran atractivo será la opción de ganar recompensas al completar campañas y actividades como la campaña de “Participación mensual” que simplemente recompensará a los usuarios por jugar cualquier título durante el mes.

De acuerdo a Sony, PlayStation Stars entregará recompensas por tareas sencillas como la mencionada anteriormente o desafíos más complejos como ser el primero en obtener un trofeo de un juego dentro de una zona horaria. Todo mientas que los puntos de lealtad que contemplará este programa se podrán incluir en el monedero de PSN y productos seleccionados de PlayStation Store.

Pero nada de eso es lo más llamativo porque Sony anunció que como parte de PlayStation Stars también implementará nuevas recompensas conocidas como “artículos coleccionables digitales”. La compañía sostiene que estos artículos serán “representaciones digitales” de elementos de su franquicia como “figuritas de los personajes queridos e icónicos de los juegos” o versiones digitales de dispositivos.

Por supuesto, eso suena bastante parecido a un NFT (token no fungible), sin embargo, en conversación con The Washington Post la vicepresidenta de publicidad en red, lealtad y mercadería con licencia de Sony, Grace Chen, indicó que ese no sería el caso.

“Definitivamente no son NFTs. Definitivamente no. No puedes cambiarlos o venderlos. No está aprovechando ninguna tecnología de cadena de bloques y definitivamente no son NFTs”, dijo Chen.

Sony planea lanzar PlayStation Stars durante este año.