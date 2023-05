Spider-Man: Across the Spider-Verse podría duplicar la recaudación de Into the Spider-Verse durante su debut en Estados Unidos según nuevas proyecciones

Desde que Spider-Man: Into the Spider-Verse se convirtió en todo un fenómeno con su estreno a fines de 2018, se ha anticipado que su secuela tendrá un buen desempeño en cines. No obstante, ahora de la mano de las expectativas en trono a la nueva cinta, The Hollywood Reporter compartió algunas predicciones bastante optimistas para Spider-Man: Across the Spider-Verse.

De acuerdo a lo recogido por ese medio, se espera que Spider-Man: Across the Spider-Verse recaude entre $70 y $80 millones de dólares con sus primeras funciones en Estados Unidos entre el 2 y el 4 de junio.

Tengan en cuenta que Into the Spider-Verse logró $35.6 millones de dólares en Estados Unidos durante su fin de semana de estreno y eventualmente llegó a los $384.2 millones de dólares de recaudación a nivel mundial.

En ese sentido, las proyecciones favorables para el estreno de Across the Spider-Verse podrían fijar un buen precedente para Sony respecto a la franquicia para la que ya planea otra película con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse en 2024.