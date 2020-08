Spike Lee recordó a Chadwick Boseman: “Nunca, nunca sospeché que algo andaba mal”

A la fecha, la última película estrenada con Chadwick Boseman en su elenco es Da 5 Bloods, la producción encabezada por Spike Lee que este año estrenó Netflix. De ahí que el reconocido director no estuvo ausente a la hora de hablar sobre el actor tras su fallecimiento a causa de una batalla contra un cáncer de colón.

“Filmamos Da 5 Bloods en Tailandia y hacía calor, selvas, montañas y Chadwick estuvo allí con nosotros todo el camino. Nunca, nunca sospeché que algo andaba mal. Nadie sabía que estaba recibiendo tratamiento, quimioterapia”, dijo Lee durante su Brooklyn MJ Block Party, la fiesta anual que organiza para celebrar el nacimiento de Michael Jackson.

Spike Lee también abordó las dificultades de la filmación, ya que Da 5 Bloods aborda la vida de veteranos de la Guerra de Vietnam y el personaje de Boseman está solo en flashbacks durante el conflicto bélico. “Fue un soldado. Nunca se quejó. Estuvo allí cada minuto, en el momento, y su actuación es testimonio de lo que puso en ese papel y en todos sus roles”, agregó el director.

El director también abordó una escena que tuvo que ser eliminada de la película debido a que no lograron los derechos para sar una canción de Marvin Gaye. Spike Lee reconoció que se conmovió con la actuación de Boseman y reveló que la vio el sábado en la mañana luego de que se diese a conocer la noticia sobre su muerte. “Esa escena me atrapó cuando la estábamos filmando. Ver eso de nuevo esa mañana me destrozó”, explicó.