Todo parece apuntar a que Square Enix estaría trabajando en un remaster de Final Fantasy Tactics, el RPG que se lanzó en 1997 para PlayStation.

Inicialmente el juego salía mencionado en la lista filtrada de Nvidia GeForce Now, y ahora una información apunta a que el juego sería una realidad de la mano de un playtester, quien señala que Eidos Montreal estaría probando un juego RPG Táctico.

“Hace un mes, creo, la filtración de Nvidia mostró que se estaba haciendo un FF Tactics Remaster; ni siquiera lo sabía, lo averigüé buscando noticias relacionadas con FF Tactics porque acababa de recibir una invitación de prueba de juego de Eidos Montreal (que también hacen pruebas de juegos de Square Enix en general), y todo parece indicar que están probando un [juego] táctico”, escribió a través de Reddit.

Según agrega, “Están preguntado si había jugado a Fire Emblem, FF Tactics, Ogre Battle, Disgaea, Into the Breach, etc.”, explicando que no cree que se trate de Triangle Strategy, el tactics de Square Enix que llegará en 2022 a la Nintendo Switch, dado que no preguntan por experiencia con Octopath Traveler, juego que fue hecho por los mismos desarrolladores.

Por el momento sin mayor información, sólo queda esperar por algún tipo de confirmación por parte de Square Enix.