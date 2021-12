Square Enix retrasa el lanzamiento de Dragon Quest X Offline

Desde Square Enix han retrasado el lanzamiento de la versión offilne de Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes.

Según dieron a conocer desde la desarrolladora, el juego que tenía programado su lanzamiento para el 26 de febrero de 2022, finalmente retrasará su llegada, y lo hará en algún punto del verano de 2022, es decir entre junio y agosto.

Según dio a conocer el productor, Takuma Shiraishi, el tiempo extra será utilizado para mejorar la calidad del juego, y de esta forma asegurarse que se encuentre en “perfectas condiciones” para el lanzamiento.

Dragon Quest X Offline corresponde a una versión como su nombre lo indica, sin conexión, de Dragon Quest X Online, lanzado originalmente para Nintendo Wii el cual presentará varios cambios, tanto en los gráficos, como diseño de personajes, los cuales contarán con un estilo chibi.

Dragon Quest X Offline llegará a PS4, PS5, Switch, y PC.