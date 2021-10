Star+ ofrecerá tres días gratis para sus nuevos suscriptores durante este fin de semana

Si todavía no se suscriben a Star+ y estaban considerando hacerlo, este fin semana podría ser una buena opción para que prueben la plataforma.

Recientemente Star+ anunció que durante los próximos días desarrollará “Star+ Pase Libre”, una iniciativa que básicamente ofrecerá tres días gratis para sus nuevos suscriptores durante este fin de semana.

De acuerdo a lo revelado por este streaming, los usuarios que podrán sacar provecho de “Star+ Pase Libre” serán aquellos que se suscriban a Star+ entre el 22 de octubre a las 12:00 AM y el 24 de octubre a las 11:59 PM (hora local) y como parte de esta oferta podrán tener tres días gratis de la plataforma sin restricciones de contenido.

Es decir, podrán ver Only Murders In The Building, Los Simpson, The Walking Dead y hasta los partidos de fútbol que se emiten en vivo por esa plataforma con un acceso liberado desde este viernes 22 hasta el domingo 24 de octubre de 2021.

Tengan en cuenta que para aprovechar esta promoción tienen que suscribirse a Star+ directamente por www.StarPlus.com y el monto correspondiente a la membresía mensual se les cobrará a partir del 25 de octubre si no optaron por la cancelación anticipada.