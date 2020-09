Starlight está en problemas en el tráiler para el próximo episodio de The Boys

Lamentablemente la segunda temporada de The Boys ya está por terminar, pero que solo queden dos episodios para la conclusión de este ciclo no significa que las cosas dejarán de estar interesantes en la popular serie emitida por Amazon Prime.

De hecho, como anticipa un adelanto del episodio que será estrenado este viernes, pronto las cosas se complicarán bastante para el bando liderado por Billy Butcher.

Como podrán ver en se siguiente adelanto para “Butcher, Baker, Candlestick Maker”, el séptimo capítulo de la segunda temporada de The Boys, en esta entrega no solo regresará Jonah Vogelbaum para hablar sobre el pasado de Homelander, sino que también se destapará que la verdadera alianza de Starlight no está con Vought ni The Seven. Todo en el marco de un evento público liderado por Homelander y Stormfront.

A raíz de eso Starlight será encarcelada y Hughie recurrirá a la ayuda de Lamplighter para intentar rescatarla.

Así, mientras aún es un misterio qué pasará con Starlight, el próximo episodio de The Boys también incluirá una vista de Homelander y Stormfront a Ryan, el hijo de Homelander y Becca.

Puedes ver el tráiler del episodio a continuación:

El séptimo episodio de la segunda temporada de The Boys se estrenará este viernes 2 de octubre en Amazon Prime.