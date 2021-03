Stephen Lang habló sobre su papel como villano en las secuelas de Avatar

Como parte de su misteriosa propuesta, las secuelas de Avatar no solo volverán a explorar el mundo de Pandora sino que también retomarán la historia de los personajes de la película de 2009 e incluso traerán de regreso Coronel Miles Quaritch, un militar que operó como antagonista de la primera entrega de esta franquicia.

Quaritch aparentemente había muerto durante la primera película de Avatar, sin embargo, tiempo atrás se confirmó que el actor Stephen Lang volverá a interpretar al personaje en las nuevas entregas de la franquicia.

En ese sentido, pese a que todavía no está claro cómo se justificará el regreso de Quaritch en las películas dirigidas por James Cameron, recientemente el actor abordó qué pueden esperar los fanáticos respecto a las próximas apariciones de su personaje.

Durante una entrevista con el portal ComingSoon.net, Lang comentó que considera que Quaritch es un personaje “fascinante” y que como su papel no se limitará solo a una de las secuelas, aparentemente habrá espacio para explorar en profundidad a su historia.

“No voy a decir: ‘No, él es absolutamente el mismo’”, dijo Lang. “Creo que es un personaje increíblemente fascinante y no estaría de vuelta si Jim Cameron no estuviera fascinado con él también y no estuviera interesado en ver adónde va. ¿A dónde lo lleva ese personaje como escritor, como director? ¿Y a dónde me lleva a mí como actor?”

“Entonces, creo que absolutamente puedes buscar algunas áreas de crecimiento extremo en el personaje; y luego probablemente áreas de regresión en el personaje también, con suerte, durante un período de cuatro películas más”, agregó el actor. “Por supuesto, necesitamos que sea muy, muy interesante, para que al final hayas emprendido un viaje o hayas presenciado a un personaje emprender un viaje de vida que fue bastante interesante. Sabes, (un viaje) que te alegraste de poder observar. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer”.

El estreno de Avatar 2 actualmente está planificado para diciembre de 2022.