Steven Spielberg está trabajando en el desarrollo de algunas películas tipo western

Steven Spielberg finalmente incursionará en el género de los musicales de la mano de su película de West Side Story, pero aunque aquella cinta todavía no se estrena al director ya le están preguntando por sus proyectos a futuro.

Así, aunque el responsable de Jaws y Jurassic Park no quiso comprometerse a nada, en una reciente entrevista con Yahoo aseguró que tendría algunos westerns en desarrollo.

Particularmente, en el marco de la promoción de West Side Story, Spielberg fue consultado sobre si aún queda algún género cinematográfico que quiera explorar.

“Me hicieron esa pregunta durante los últimos cuarenta años de mi carrera, si no más, y siempre dije que un musical era lo único que no había hecho. Lo que me olvidé de decir, lo que nunca he hecho, y el único género que todavía no he abordado, es el western. Entonces, quién sabe, tal vez algún día me ponga las espuelas, ¿quién sabe?”, respondió el reconocido cineasta.

Naturalmente el entrevistador procedió a remarcar que tras esos comentarios Spielberg no tardará en recibir propuestas de westerns. No obstante, el director señaló que ya tiene algunos proyectos en mente.

“Tengo algunos (westerns) en desarrollo en este momento, pero quién puede decir cuál saltará a la vanguardia”, concluyó el director.

Con la reputación de Spielberg sin duda sería interesante ver qué puede realizar en el terreno de los westerns, pero como el mismo señaló por ahora no hay nada definitivo y lo único claro es que los fanáticos podrán ver el próximo proyecto del director, West Side Story, a partir del próximo 9 de diciembre en cines.