Steven Spielberg no se arrepiente de rechazar Harry Potter y la piedra filosofal

Harry Potter y la piedra filosofal es una de las entregas más populares de la franquicia del niño mago, pero se imaginan cómo habría sido esa cinta y toda la saga si Steven Spielberg hubiese dirigido su propuesta. Bueno, aunque por ahora solo podemos elucubrar al respecto, recientemente el propio cineasta abordó el tema.

En una conversación con el director de RRR, SS. Rajamouli, para Reliance Entertainment, Spielberg habló sobre la relación de la familia en su carrera como cineasta y expresó que rechazó varios proyectos para privilegiar el tiempo con sus hijos.

“El significado personal de (cómo el conflicto entre) el arte y la familia te partirá por la mitad me sucedió más tarde, después de que ya me había establecido como cineasta, como director en activo”, señaló Spielberg. “Kate (Capshaw) y yo empezamos a formar una familia y empezamos a tener hijos (…) La elección que tenía que hacer de tomar un trabajo que me trasladaría a otro país durante cuatro o cinco meses donde no vería a mi familia todos los días (…) era una experiencia desgarradora”.

“Hubo varias películas que elegí no hacer. Elegí rechazar la primera ‘Harry Potter’ básicamente para pasar el próximo año y medio con mi familia, mis hijos pequeños creciendo. Así que sacrifiqué una gran franquicia, que hoy, mirando hacia atrás, estoy muy feliz de haberlo hecho, para estar con mi familia”, añadió.

Recuerden que el desarrollo de Harry Potter y la piedra filosofal comenzó a discutirse en 1997 y recién en el 2000 se rodó la cinta que rápidamente fue seguida por las filmaciones de Harry Potter y la cámara secreta. En ese sentido, no es complejo comprender por qué el extenso proceso de desarrollo habría sido un factor en el distanciamiento de Spielberg con la saga. Pero claro, también hay reportes que indican que el cineasta también quería tomar una línea diferente a lo que Warner Bros y J.K Rowling anhelaban para llevar esa historia al cine.