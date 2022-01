Storm Reid se une a la serie de The Last of Us

La actriz Storm Reid, conocida por su trabajo en la serie Euphoria y por la película Un viaje en el tiempo, se unirá a la serie de The Last of Us protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. La adaptación está siendo desarrollada para HBO por Craig Mazin de Chernobyl y Neil Druckmann, creador del videojuego.

La serie de The Last Of Us tiene lugar 20 años después de que la civilización fuera devastada por un virus mortal llamado Cordyceps Unilateralis. Joel, quien es interpretado por Pascal, es contratado para sacar de una ciudad con una opresiva zona de cuarentena a Ellie, representada por Bella Ramsey, una niña de 14 años y que debe llegar a las Luciérnagas, una organización paramilitar que está en la búsqueda de una cura.

Lo que comienza como un trabajo se convierte en viaje brutal y desgarrador, pero a la vez sentimental que une a Joel y a Ellie para sobrevivir y atravesar los Estados Unidos.

Por su parte, Storm Reid tendrá el papel de Riley Abel, una niña huérfana que crece en un Boston post-apocalíptico. Este personaje fue introducido en el DLC The Last of Us: Left Behind, el cual cuenta la historia de la amistad entre Ellie y Riley antes de los sucesos de la historia principal del juego.

El elenco de la serie está conformado también por Anna Torv, Merle Dandrige, Nick Offerman, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce y Murray Bartlett.

Por su parte Neil Druckmann y Craig Mazin escriben y ejercerán la producción ejecutiva en compañía de Carolyn Strauss, además del presidente de Naughty Dog, Evan Well. Kantemir Balagov dirigirá el episodio piloto de la serie que aún no tiene fecha confirmada de estreno.