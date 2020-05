Stranger Things 4 tendrá una “gran, enorme” revelación sobre el pasado Hopper

Netflix todavía no fija una fecha de estreno para la cuarta temporada de Stranger Things y con cómo están las cosas por el coronavirus lo más probable es que pase un buen tiempo antes de que podamos continuar viendo las aventuras de Eleven y compañía.

Pero, cuando eventualmente llegue Stranger Things 4, David Harbour promete que finalmente nos enteraremos de varias cosas sobre el pasado del querido Jim Hopper.

En el marco de una charla en la Comic Con de Liverpool que se realizó a comienzos de marzo y recién ahora fue rescatada por Comicbook, Harbour fue consultado por una fanática respecto a cuándo se revelará más sobre el pasado del Jefe de la Policía de Hawkins.

Como buen seguidor de la serie, Harbour recordó que en la segunda temporada se plantearon varias pistas sobre la historia de Hopper con unas cajas que indicaban “Vietnam”, “Papá” y “Nueva York” y eran fueron descubiertas por Eleven en la cabaña.

Por si no le recuerdan, esta es la escena:

En ese sentido, Harbour señaló que en Stranger Things 4 se revelará algo grande en relación a uno de esos temas.

“Están estas tres cosas que hemos establecido en las temporadas que si no las resolvemos significa que son malos escritores”, dijo Harbour. “Y los Hermanos Duffer son escritores muy buenos. Así que sé específicamente que en la temporada 4 les daremos una gran, enorme, revelación sobre la historia del pasado de Hopper”.

Pero ¿qué será lo que se destapará sobre le personaje? Obviamente el actor no dijo nada concreto, pero anticipó que es algo que los fanáticos ya notaron en cierta medida.

“Ustedes lo sintieron de algunas formas, pero en realidad no les hemos contado al respecto”, dijo el actor. “Estoy muy emocionado de revelar este aspecto del personaje. Es una de las cosas que he sabido desde el primer recuadro de la primera toma y no lo hemos expresado todavía y finalmente lo haremos de una gran manera”.

“Es mi cosa favorita sobre (Hopper) que ustedes no sabe sobre él todavía, pero tiene que ver con estas historias pasadas de Nueva York, Vietnam y Papá. Y estoy muy emocionado porque ustedes se enteren de eso”, añadió. “Y obviamente está relacionado con lo que él está haciendo con Eleven y Joyce y esas cosas. Pero es una gran revelación”.

Puedes ver las declaraciones de Harbour en el siguiente video:

Hopper es uno de los personajes más populares de Stranger Things y aunque aparentemente murió al final de la tercera temporada, en el primer avance del cuarto ciclo se confirmó que estaba vivo y como sugerían muchas teorías permanecía como prisionero en un gulag ruso.

Stranger Things 4 todavía no tiene fecha de estreno.