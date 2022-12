Stranger Things 4 y The Gray Man lideran los listados de las series y películas más vistas en Netflix durante 2022

Cuando solo quedan un par de días para que termine este 2022, Netflix ya realizó su recuento final del año y reveló cuáles fueron las series series y películas más vistas en su plataforma.

Ante todo en el apartado de las películas el streaming dice que la cinta más vista en sus primeros 28 días en la plataforma fue The Gray Man, la producción de acción dirigida por los Hermanos Russo y protagonizada por Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans. Pero eso es solo al considerar las apuestas en inglés porque al tomar en cuenta las entregas en otros idiomas el Top 10 es encabezado por Troll, lo nuevo de Roar Uthaug.

Netflix no complementó estos datos con cifras de visualizaciones, pero su recuento evidencia que entre varias cintas live-action encabezadas por actores conocidos (The Adam Project con Ryan Reynolds, Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown y Henry Cavill o Day Shift con Jamie Foxx), la única apuetsa animada en el Top 10 es Sea Beast.

Ahora, respecto a los programas es evidente que todo fue liderado por la serie en inglés más popular de Netflix: Stranger Things y en particular el primer puesto de las series en inglés es de Stranger Things 4. No obstante, Wednesday consiguió meterse en el segundo puesto y The Sandman se quedó con octavo sitio. Todo mientras que en el apartado en otros idiomas, el domino de las apuestas surcoreanas destaca con All of Us Are Dead y Extraordinary Attorney Woo.

Netflix considera sus cifras en base a la cantidad de horas de visualización de cada programa y para estas mediciones tomó datos desde el 1 de enero al 18 de diciembre de 2022.