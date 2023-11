Studio Ghibli cierra su cuenta oficial de Twitter

Desde Studio Ghiblio dieron a conocer recientemente que cerrarán su cuenta oficial de Twitter.

El anuncio (Vía ANN) ocurrió este jueves, con la fecha de cierre programada para este viernes -al momento de hacer esta nota la cuenta ya no existe-.

Por el momento desde el aclamado estudio de animación no entregaron razones para el motivo del cierre, pero todo parece apuntar a que una nueva cuenta ocupará su lugar.

De acuerdo a lo que indica el anuncio, la cuenta se abrió hace tres años, en diciembre de 2020, con el fin de promocionar el que sería el último filme de Hayao Miyazaki, The boy and the Heron, película que finalmente el estudio casi no promocionó.

Con la cuenta ya cerrada sólo queda esperar para ver si finalmente el estudio regresa con una nueva cuenta a Twitter.