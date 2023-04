Super Mario Bros: La Película ya es la más exitosa de 2023

Tal y como se esperaba, la fusión de Nintendo con el estudio Illumination rindió frutos. Claro que la película de Super Mario terminó rindiendo por encima de las expectativas de los más entusiastas.

Con su más reciente fin de semana en cines, la película basada en el popular videojuego ya es por lejos la producción más exitosa de 2023. A la fecha, la historia de Mario y Luigi ya ha recaudado más de $677 millones de dólares, muy por sobre los $474 millones del segundo lugar, Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Al mismo tiempo, las cifras actuales anticipan que Super Mario Bros: La Película se convertirá en la primera película de 2023 en superar los mil millones de dólares, lo que sin duda la mantendrá en los primeros puestos de recaudación una vez que este año concluya.

Lo más llamativo es que desde que comenzó la pandemia, solo un puñado de películas han logrado superar la marca de los mil millones, incluyendo a Spider-Man: No Way Home, Jurassic World: Dominion, Top Gun: Maverick y Avatar: The Way of Water.