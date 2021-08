Super Mario Bros rompió otro récord: Copia del juego para NES se vendió por $2 millones de dólares

¿Cuánto es lo máximo que han pagado por un videojuego? Si son coleccionistas probablemente esa cifra es considerable ante sus amigos y familiares, pero ciertamente sea lo que se que hayan pagado en el pasado es poco comparado a lo que una persona recientemente desembolsó para quedarse con una copia de Super Mario Bros.

Resulta que durante esta semana el sitio Rally subastó a una copia de aquel clásico juego de Nintendo por $2 millones de dólares.

Esta copia de Super Mario Bros estaba sellada de fábrica, contaba con una calificación de 9.8 y además era de una tirada de impresión limitada, lo que sumado al interés por este tipo de coleccionables habría permitido que dicha unidad del clásico juego para NES se quedara con el título del videojuego más costoso de la historia desplazando a una copia de Super Mario 64 que se subastó por $1,5 millones de dólares en julio.

Pero quizás lo más llamativo de esta subasta no es el exorbitante precio que una persona pagó por esa copia de Super Mario Bros, sino que el curioso sitio donde se concretó la subasta.

Resulta que, según reporta The New York Times, Rally es una plataforma que se dedica a comprar artículos de colección e insta a las personas a invertir acciones en ellos. Es decir, por ejemplo, Rally compra un cómic icónico y permite que las personas adquieran acciones sobre dicho artículo. Así, cuando hay un interesado en comprarlo, la compañía le pregunta a los inversionistas si están dispuestos o no a vender por la cifra que se está ofreciendo.

En ese escenario los inversores pueden optar por vender y conseguir sus ganancias o rechazar la venta en espera por una oferta mayor.

En el caso de la copia de Super Mario Bros que Rally subastó por $2 millones de dólares, la compañía originalmente compró el juego por $140 mil dólares en abril de 2020 y sus inversionistas previamente habían rechazado venderlo por $300 mil dólares.