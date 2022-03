Superman & Lois ya habría asegurado su tercera temporada, pero el futuro del resto de las series del Arrowverso sería incierto

¿Qué pasará con las series de DC emitidas por The CW en la próxima temporada televisiva? Es es una pregunta que por primera vez en mucho tiempo ha generado un montón de dudas entre los fanáticos de esas producciones ya que aquel canal vinculado a Warner Bros todavía no asegura el futuro de la mayoría de sus producciones.

En ese sentido, mientras Legends of Tomorrow acaba de terminar su séptima temporada en medio de la incertidumbre sobre su futuro y The Flash se prepara para regresar con su octavo ciclo, The Hollywood Reporter tiene información que podría comenzar a aclarar los planes para el denominado Arrowverso.

En primer lugar, en su artículo sobre las renovaciones, cancelaciones y estrenos para la temporada televisiva 2022, The Hollywood Reporter señala que Superman & Lois tendría prácticamente garantizados más episodios y contaría con “un sello para volver para la tercera temporada”.

Por supuesto, Superman & Lois no es una serie que está tan estrechamente arraigada en el denominado Arrowverso y es mucho más nueva que otras producciones de DC emitidas por The CW por lo que lo complejo no está allí y, por ejemplo, The Hollywood Reporter sostiene que Legends of Tomorrow estaría “en la burbuja para la octava temporada” al igual que Batwoman para su cuarto ciclo.

De acuerdo al reporte, eso implica que las series no han sido canceladas ni renovadas pero están en veremos y su futuro dependerá de consideraciones como el costo de producción y los planes a futuro de las cadenas.

Así, mientras Stargirl estaría ”esperando noticias sobre la cuarta temporada”, esta información reitera que The Flash ya aseguró su noveno ciclo pero es probable que la serie del velocista escarlata se despida pronto ya que su final “estaría cerca”. Es decir, todo sigue apuntando que la serie de Barry Allen no continuará por mucho tiempo más y perfectamente podría finalizar con su próximo ciclo.