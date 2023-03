Supuestamente Ed Harris se sumaría al MCU con la serie de Wonder Man

Ed Harris podría incorporarse al Universo de Marvel Studios con una nueva serie que la compañía está desarrollando para Disney Plus.

Aparte de sus reportes sobre Capitán América 4 el reportero Jeff Sneider recientemente aprovechó una nueva edición del podcast “The Hot Mic” para indicar que Ed Harris sería parte de la serie de Wonder Man.

De acuerdo a Sneider, interpretará un “agente y posible villano” en la serie de Wonder Man. Recuerden que en los cómics de Marvel se ha establecido que Simon Williams es un actor y, con la aparición de figuras como Trevor Slattery se espera que ese aspecto del personaje llegue al MCU.

En ese sentido, el personaje de Harris podría ser la versión del MCU de Neal Saroyan, el representante de Wonder Man en los cómics.

Pero hasta ahora la participación de Harris en Wonder Man no ha sido confirmada y cabe recordar que tiempo atrás se rumoreó que Bob Odenkirk podría asumir ese supuesto papel.

Wonder Man será protagonizada por Yahya Abdul Matteen y contará con Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine) y Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) al mando de su equipo creativo.