Surgen críticas por la elección de influencers para el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse es una de las películas más esperadas de este año, pero en la antesala de su estreno han surgido críticas entre los fanáticos chilenos de las aventuras animadas de Miles Morales.

Resulta que mientras está claro que el elenco en inglés de la película contará con Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, Issa Rae y Daniel Kaluuya, esta semana la distribuidora Andes Films anticipó que los influencers conocidos como “iCata” y “Pollo Castillo” serán parte del doblaje chileno de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Hasta ahora no se ha detallado qué personajes interpretarán “iCata” y “Pollo Castillo”, pero cabe recordar que Spider-Man: Across the Spider-Verse introducirá a una variedad de nuevos personajes arácnidos del Multiverso como Spider-Punk, Spider-Woman, Spider-Man India y Ben Reilly entre otros.

En ese sentido, ante el anuncio de Andes Films, no tardaron en aparecer reclamos de algunos usuarios por la elección de estos influencers para el doblaje de la película.

“Creo que en esta situación debieron escoger actores de doblaje que sepan hacer su pega... y no personas x”, indicó un usuario.

“Hay un montón de actores de doblaje buenísimos en Chile y escogen a estos 2 por una cuestión de marketing… un insulto”, señaló otra persona.

“No puedo creer que se tomen como un chiste el doblaje. En Chile hay ACTORES DE VOZ PROFESIONALES muy talentosos y salen con esto? En serio tiene que ser broma 🤡”, añadió otro usuario.

Y en Twitter ha sucedido algo similar

Esta no es la primera vez que la nominación de figuras conocidas de las redes sociales para el doblaje molesta a algunas personas y, por ejemplo, pasó lo mismo con la elección de “Luisito Comunica” como la voz de Sonic tiempo atrás. Todo mientras cintas como La Era del Hielo 5 contaron con famosos en su reparto incluyendo a Tonka Tomicic, Martin Cárcamo y Germán Garmendia.

Además, en el caso de Spider-Man: Across the Spider-Verse, esta controversia no solo se ha instalado en Chile ya que en méxico pasó algo similar con el anuncio de que influencers como Andrés Navy serán parte de la cinta.

Spider-Man: Across the Spider-Verse se estrenará este 1 de junio en cines y aunque las expectativas para su debut son altas, esta situación no debería mirarse en menos ya que las funciones subtituladas muchas veces no abundan para las cintas animadas.