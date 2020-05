Surgen detalles del cambio que concretaría Shang-Chi a un personaje de Marvel

Un nuevo reporte sobre la historia de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sostiene que el planeado proyecto de Marvel Studios, que tuvo que mover su estreno a raíz de la pandemia del COVID-19, modificará el origen que tiene uno de los personajes en los cómics.

FandomWire asegura que Awkwafina interpretará a Fah Lo, quien en los cómics es la hermana de Shang-Chi. Pero en la adaptación cinematográfica, el personaje será modificado para ser un potencial interés romántico.

Pero siendo esto una película de Marvel Studios los cambios no se quedarían solo ahí, ya que esta versión de Fah Lo además sería la hija del Mandarin.

La película, a diferencia de lo que plantea Iron Man 3, será la plataforma para introducir al verdadero Mandarin, algo que ya había sido rectificado en uno de los cortometrajes del estudio.

El encargo de interpretarlo sería el legendario Tony Leung (Hard Boiled. Happy Together, Chungking Express, Infernal Affairs, Hero, Lust Caution) y el reporte sostiene que el villano tendría una conexión de larga data con Shang-Li, ya que el Mandarían habría tenido un orfanato con niños con dotes especiales. Y en ese lugar fue criado el superhéroes de artes marciales.

El actor Simu Liu interpretará al héroe titular, en esta producción que ahora planea estrenarse en mayo de 2021.