Sylvester Stallone luce su estampa mafiosa en la primera foto de Tulsa King, la nueva serie de televisión de Taylor Sheridan

Paramount+ será el hogar de Tulsa King, una nueva serie de televisión creada por Taylor Sheridan, reconocido por estar detrás de series como Yellowstone, Mayor of Kingstown y 1883, además de escribir películas como Sicario y Hell or High Water.

El otro detalle llamativo de la serie, que abordará el entorno mafioso de un criminal de Nueva York que se traslada a la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, radica en el hecho de que será protagonizada por Sylvester Stallone.

Dwight “The General” Manfredi es el nombre del mafioso en cuestión y la siguiente es la forma en que fue presentado por el streaming.

Esta no será la primera incursión de Stallone en la pantalla chica, ya que el actor tras Rocky y Rambo fue parte de series clásicas como Kojak y más recientemente en el popular drama This is Us.

Por ahora no existen más detalles de la serie, pero la sinopsis anticipa que Manfredi pasó 25 años en la cárcel y es exiliado por su jefe mafioso, lo que lo lleva a trasladarse a Tulsa. Y en ese lugar, al darse cuenta de que su familia quizás no quiere lo mejor para él, comienza a acercarse a gente local para crear su propio nuevo imperio.